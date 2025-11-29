AAA | Sconfitta per El Hijo del Vikingo ad AAA Alianzas caos con Dragon Kid e Rey Mysterio protagonista

Zonawrestling.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta contro El Grande Americano. Nel corso di  AAA Alianzas,  El Hijo del Vikingo  ha affrontato  El Grande Americano  in un single match molto atteso. El Hijo del Vikingo è stato sconfitto dopo il decisivo intervento di Rayo e Bravo, che hanno aiutato El Grande Americano a portare a casa la vittoria. Il risultato si inserisce in un momento già delicato per Vikingo, fischiato in diverse occasioni dal pubblico nelle ultime tappe della tournée.?? La rissa con Dragon Kid. Dopo il pin decisivo, la tensione non si è affatto placata:  El Hijo del Vikingo  ha finito per scontrarsi fisicamente con  Dragon Kid  in una rissa post-match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

