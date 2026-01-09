A Valdina si piange un padre di famiglia la tragedia privata e il costo sociale ignorato

A Valdina, in provincia di Messina, si piange la perdita di un uomo di 69 anni, deceduto dopo una caduta da quattro metri durante una verifica tecnica in un capannone industriale. La tragedia privata evidenzia le sfide della sicurezza sul lavoro e il costo sociale di incidenti che, spesso, rimangono nascosti dietro numeri e statistiche. Un momento di riflessione sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori.

