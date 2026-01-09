A Valdina si piange un padre di famiglia la tragedia privata e il costo sociale ignorato
A Valdina, in provincia di Messina, si piange la perdita di un uomo di 69 anni, deceduto dopo una caduta da quattro metri durante una verifica tecnica in un capannone industriale. La tragedia privata evidenzia le sfide della sicurezza sul lavoro e il costo sociale di incidenti che, spesso, rimangono nascosti dietro numeri e statistiche. Un momento di riflessione sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori.
Valdina, provincia di Messina. Un uomo, un operaio, di sessantanove anni muore cadendo da quattro metri mentre svolge una verifica tecnica in un capannone industriale. Un impatto fatale, un trauma cranico, soccorsi inutili. L’area viene sequestrata, l’indagine avviata, la liturgia rispettata. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
