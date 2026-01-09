A Palazzo da Mosto Opus in fieri | la bi-personale di Federico Branchetti e Fabio Iemmi tra materia e potenzialità

A Palazzo da Mosto a Reggio Emilia, dal 17 gennaio all’8 febbraio 2026, si svolge la mostra “Opus in fieri”, una doppia esposizione di Federico Branchetti e Fabio Iemmi. Le opere degli artisti, esposte nelle sale quattrocentesche, esplorano il rapporto tra materia e potenzialità, offrendo uno sguardo sulla fase di creazione e sviluppo delle loro pratiche artistiche. La mostra si inserisce nel contesto culturale della città, dopo l’esposizione di Nazzarena Poli Maram

Dopo la mostra di Nazzarena Poli Maramotti, le sale quattrocentesche al piano terra di Palazzo da Mosto (via Mari 7, Reggio Emilia) ospitano, dal 17 gennaio all’8 febbraio 2026, la bi-personale degli artisti reggiani Federico Branchetti e Fabio Iemmi, dal titolo “Opus in fieri”. L’esposizione è organizzata e promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani e curata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - A Palazzo da Mosto “Opus in fieri”: la bi-personale di Federico Branchetti e Fabio Iemmi tra materia e potenzialità Leggi anche: Federico Faggin: l’uomo che ha acceso la luce dentro la materia Leggi anche: Inaugurazione della mostra "Materia vibrante" dell'artista Fabio Sciortino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ecco la bi-personale Branchetti-Iemmi. Le nuove emozioni di ‘Opus in fieri’; Federico Branchetti / Fabio Iemmi – Opus in fieri. “Opus in fieri”: le opere di Federico Branchetti e Fabio Iemmi a Palazzo da Mosto - REGGIO EMILIA – Dopo la mostra di Nazzarena Poli Maramotti, le sale quattrocentesche al piano terra di Palazzo da Mosto ospitano, dal 17 gennaio all’8 febbraio 2026, la bi- reggionline.com Ecco la bi-personale Branchetti-Iemmi. Le nuove emozioni di ‘Opus in fieri’ - Le sale quattrocentesche al piano terra di Palazzo da Mosto ospiteranno, dal 17 gennaio all’8 febbraio 2026, la bi- msn.com

Federico Branchetti / Fabio Iemmi – Opus in fieri - Le sale quattrocentesche al piano terra di Palazzo da Mosto a Reggio Emilia ospitano, dal 17 gennaio all’8 febbraio 2026, la bi- exibart.com

La personale di Nazzarena Poli Maramotti, visitabile negli spazi di Palazzo da Mosto a Reggio Emilia, rivela che l’imprevisto non appartiene al caos ed è la parte più viva del mondo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.