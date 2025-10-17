Inaugurazione della mostra Materia vibrante dell' artista Fabio Sciortino
Le Officine Bellotti (via Antonio Gagini 31 a Palermo) ospitano la personale Materia vibrante dell’artista palermitano Fabio Sciortino che verrà inaugurata, alla presenza dell’artista, giovedì 23 ottobre alle ore 18.00. Ingresso libero.L’esposizione, curata da Ida Parlavecchio, prende in prestito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
