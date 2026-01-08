WRC – Il Rally Islas Canarias confermato fino al 2029

Il Rally Islas Canarias è stato ufficialmente confermato nel calendario del WRC fino al 2029. Questa gara, che si svolge sulle strade di Gran Canaria, rappresenta un appuntamento stabile nel campionato mondiale rally, contribuendo alla crescita e alla continuità del prestigioso evento. La conferma fino a quasi un decennio testimonia l’importanza di questa prova nel panorama internazionale e la sua capacità di attrarre appassionati e concorrenti.

Rally Islas Canarias confermato nel WRC fino al 2029: la corsa sulle strade di Gran Canaria consolida il suo ruolo nel Mondiale. L'annuncio della conferma del Rally Islas Canarias fino al 2029 rappresenta una vittoria per tutti gli attori coinvolti. Il Rally Islas Canarias continuerà a essere parte integrante del calendario del WRC fino al 2029.

