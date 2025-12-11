WRC – Il Rally Islas Canarias punta al 2031
Il Rally Islas Canarias si appresta a rinnovare il suo impegno nel WRC con un’estensione quinquennale fino al 2031. Dopo il grande successo di questa edizione, la gara iberica mira a consolidare la propria posizione nel calendario mondiale, confermando il suo valore sia dal punto di vista organizzativo che sportivo ed economico.
La gara iberica verso il rinnovo: pronta un'estensione quinquennale dopo il successo dell'edizione di quest'anno Il debutto del Rally Islas Canarias nel Campionato del Mondo Rally ha superato ogni aspettativa, registrando un successo pieno sotto il profilo organizzativo, sportivo ed economico. L'affluenza del pubblico, gli ascolti internazionali e il ritorno economico generato dalla prova con
