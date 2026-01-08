William e Kate incontrano i pazienti e il personale del Charing Cross Hospital

Il principe William e la principessa Kate hanno visitato il Charing Cross Hospital di Londra, incontrando pazienti e personale ospedaliero. L’evento, avvenuto senza preavviso, ha rappresentato un momento di supporto e vicinanza per chi lavora e si curano in questa struttura. La visita si inserisce nell’ambito delle iniziative di attenzione e solidarietà promosse dalla famiglia reale britannica.

La principessa Kate e il principe William hanno fatto una visita a sorpresa ai pazienti e il personale di un ospedale londinese, il Charing Cross Hospital. La coppia reale ha incontrato i lavoratori e i volontari e ha chiacchierato con i pazienti impegnati in attività di riabilitazione.

