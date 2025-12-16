Cross Hospital al San Giovanni di Dio le moto regaleranno un sorriso ai piccoli pazienti

Venerdì 19 dicembre, il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ospiterà il Cross Hospital, un evento promosso dall’associazione Motorlife. Una mattinata dedicata a portare emozioni, curiosità e sorrisi ai piccoli pazienti, grazie alla presenza di moto e attività pensate per rendere speciale il loro soggiorno in ospedale.

Una mattinata diversa dal solito, fatta di emozioni, curiosità e sorrisi. Venerdì 19 dicembre, a partire dalle 10,30, il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ospiterà il Cross Hospital: l’iniziativa promossa dall’associazione Motorlife pensata per regalare ai. Agrigentonotizie.it

CROSS HOSPITAL QUANDO LE MOTO ENTRANO IN PEDIATRIA

