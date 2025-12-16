Cross Hospital al San Giovanni di Dio le moto regaleranno un sorriso ai piccoli pazienti
Venerdì 19 dicembre, il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ospiterà il Cross Hospital, un evento promosso dall’associazione Motorlife. Una mattinata dedicata a portare emozioni, curiosità e sorrisi ai piccoli pazienti, grazie alla presenza di moto e attività pensate per rendere speciale il loro soggiorno in ospedale.
Agrigentonotizie.it
CROSS HOSPITAL QUANDO LE MOTO ENTRANO IN PEDIATRIA
