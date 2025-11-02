Beccato mentre vende una dose di cocaina | arrestato 47enne a Pisa
PISA – E’ stato beccato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. L’uomo, un 47enne straniero, è stato arrestato nella serata del 27 ottobre a Pisa dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari, transitando nel parcheggio di un supermercato in via Chiassatello, hanno sorpreso il soggetto mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente che, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, si è dato immediatamente alla fuga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
