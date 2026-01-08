Virgin River 7 rivelata la data di uscita | nuovi volti e addii in arrivo

È stata annunciata la data di uscita della settima stagione di Virgin River. La serie, disponibile su Netflix, si prepara ad accogliere nuovi personaggi e a salutare alcuni volti noti. In questo articolo, troverai tutte le informazioni aggiornate sui nuovi sviluppi e le anticipazioni riguardanti questa attesa stagione.

La settima stagione di Virgin River sta per arrivare sul piccolo schermo. Netflix rilascia la data di uscita e arrivano nuove anticipazioni. Il conto alla rovescia può avere inizio. La settima stagione di Virgin River arriverà il 12 marzo con nuovi volti e con qualche addio. Inoltre, secondo quanto riportato dal sito TVLine, molte domande

