Villarreal-Alaves sabato 10 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Pomeriggio complesso per i baschi all’Estadio de la Ceramica

Il match tra Villarreal e Alaves si disputerà sabato 10 gennaio 2026 alle 16:15 all'Estadio de la Ceramica. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per offrire un quadro chiaro e obiettivo sull’incontro, caratterizzato da un momento complesso per gli ospiti e da una squadra locale in buona forma. Un appuntamento da seguire con attenzione per capire le possibili sviluppi di questa sfida di metà stagione.

La sconfitta interna col Barcellona poteva aprire qualche crepa nel meraviglioso campionato del Villarreal, invece la squadra di Marcelino ha reagito splendidamente nel difficile impegno successivo: la trasferta contro l’Elche poteva nascondere grosse insidie e invece si è tramutata nell’ennesima splendida vittoria dell’annata. Sabato pomeriggio il Submarino Amarillo ospiterà l’Alaves all’Estadio de la Ceramica: la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Villarreal-Alaves (sabato 10 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pomeriggio complesso per i baschi all’Estadio de la Ceramica Leggi anche: Villarreal-Getafe (sabato 06 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol all’Estadio de la Ceramica? Leggi anche: Villarreal-Getafe (sabato 06 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol all’Estadio de la Ceramica? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pronostico Villarreal-Alavés 10 Gennaio 2026: 19ª Giornata di Liga Spagnola; Villarreal CF - CD Alavés Pronostico e confronto quote 10.01.2026; Il Alavés ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque trasferte contro il Villarreal; Calendario Liga 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica. Liga: vincono Villarreal e Alaves, l'Atletico Madrid di Simeone cade a Bilbao - Sabato di Liga aperto dal successo interno del Villarreal, capace di liquidare la pratica Getafe con un gol per tempo. corrieredellosport.it SERATA CLAMOROSA IN COPPA DEL RE Serata di grandi sorprese in coppa del Re Il Villarreal perde a Santander contro il Racing Il Celta Vigo perde ai rigori ad Albacete Il Levante perde contro la Cultural Leonesa Il Siviglia cade in casa Alaves L’Osasuna - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.