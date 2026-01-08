Victoria Cabello torna finalmente al suo mondo e dà una lezione a tutti
Victoria Cabello torna nel suo ambiente naturale con il vodcast
Con il suo vodcast Fuori di Cabello Victoria ci fa capire quello che la televisione ha perso lasciandosela scappare, con la speranza che le dia presto un nuovo spazio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dal toast alla banana al membro di montone: siamo Fuori di Cabello per Victoria Cabello! Il primo podcast della regina delle interviste cucina Alessandro Borghese; Emma Marrone si trova in imbarazzo dopo la domanda di Cabello su De Martino durante un'intervista.
Emma e la domanda imbarazzante di Victoria Cabello: «Quanto sei brava a fare l'amore da zero a Stefano De Martino». Lei risponde così facebook
EMMA sarà presente nel nuovo podcast di Victoria Cabello #FuoriDiVictoria! x.com
