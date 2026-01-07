Oggi, 7 gennaio 2026, debutta Fuori di Cabello, il nuovo vodcast di Victoria Cabello. Disponibile su tutte le principali piattaforme, il programma propone approfondimenti e riflessioni su temi di attualità e cultura, con un approccio diretto e sobrio. Un'occasione per ascoltare direttamente la voce di Victoria, in un formato che punta alla chiarezza e alla qualità dell’informazione.

È disponibile da oggi, 7 gennaio 2026, su tutte le principali piattaforme Fuori di Cabello, il nuovo vodcast ideato, scritto e condotto da Victoria Cabello. Un ritorno attesissimo per una delle personalità più irriverenti e riconoscibili della televisione italiana, che sceglie il formato vodcast per tornare a intervistare, sorprendere e spiazzare. Il debutto è accompagnato da un successo immediato sui social: il trailer pubblicato sui canali ufficiali ha già superato 1,6 milioni di visualizzazioni su Instagram, diventando virale in poche ore. Fuori di Cabello di Victoria Cabello: un conversational show fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fuori di Cabello: debutta oggi il nuovo vodcast di Victoria Cabello

