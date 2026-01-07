Fuori di Cabello | debutta oggi il nuovo vodcast di Victoria Cabello
Oggi, 7 gennaio 2026, debutta Fuori di Cabello, il nuovo vodcast di Victoria Cabello. Disponibile su tutte le principali piattaforme, il programma propone approfondimenti e riflessioni su temi di attualità e cultura, con un approccio diretto e sobrio. Un'occasione per ascoltare direttamente la voce di Victoria, in un formato che punta alla chiarezza e alla qualità dell’informazione.
È disponibile da oggi, 7 gennaio 2026, su tutte le principali piattaforme Fuori di Cabello, il nuovo vodcast ideato, scritto e condotto da Victoria Cabello. Un ritorno attesissimo per una delle personalità più irriverenti e riconoscibili della televisione italiana, che sceglie il formato vodcast per tornare a intervistare, sorprendere e spiazzare. Il debutto è accompagnato da un successo immediato sui social: il trailer pubblicato sui canali ufficiali ha già superato 1,6 milioni di visualizzazioni su Instagram, diventando virale in poche ore. Fuori di Cabello di Victoria Cabello: un conversational show fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Victoria Cabello: “Mtv non è morta, vive nel web”
Leggi anche: Victoria Cabello ricorda MTV: “Presi a calci Eminem e baciai Richard Gere (ma aveva appena vomitato)”
Emma Marrone, imbarazzo dalla Cabello: “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”. La risposta della cantante - Victoria Cabello è tornata con un nuovo progetto su YouTube e tra i primi intervistati ha scelto proprio Emma, spiazzandola con una domanda inaspettata. libero.it
Emma spiazzata da una domanda su De Martino (VIDEO) - Victoria Cabello torna con il podcast Fuori di Cabello e spiazza Emma Marrone con una domanda su Stefano De Martino. blogtivvu.com
"Quanto sei brava a fare l'amore da 1 a Stefano De Martino?". La domanda inaspettata spiazza Emma Marrone - Victoria Cabello torna a fare interviste, ma questa volta non in tv e tra i suoi primi ospiti c'è anche la cantante ... today.it
«Ma io che caz*o ne so, mi scusi. » La risposta di Emma Marrone durante il podcast di Victoria Cabello è diventata virale quasi all’istante. Tutto è successo durante la registrazione di “Fuori di Cabello”, quando la conduttrice ha tirato fuori dal cilindro una doma - facebook.com facebook
Emma sarà ospite nel primo podcast di Victoria Cabello, «Fuori di Cabello». La prima puntata esce mercoledì 7 gennaio. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.