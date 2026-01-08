Via al corso di volontariato sociale A Trezzo il primo studente in strada | Un modo per imparare le regole

A Trezzo, si apre un nuovo percorso di formazione con il primo studente italiano a partecipare ai corsi di volontariato sociale direttamente in strada, in collaborazione con le forze dell’ordine. Questa iniziativa mira a promuovere la consapevolezza civica e il rispetto delle regole, offrendo un’esperienza educativa concreta e coinvolgente. Un passo importante per rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni e favorire l’apprendimento delle norme di comportamento.

A Trezzo, il primo studente italiano a frequentare i corsi di volontariato sociale per strada con le forze dell'ordine. Il 15enne bergamasco recupera così una sospensione di 10 giorni da scuola, al lavoro con gli agenti guidati dal comandante Paolo Camagni e "Ragazzi on the road", il progetto che insegna la sicurezza stradale in presa diretta "con il quale abbiamo un rapporto consolidato - dice il sindaco Diego Torri -. Così un errore si trasforma in un'occasione di crescita". L'adolescente ha controllato documenti, insieme ai vigili, e portato a termine tutte le incombenze quotidiane che spettano a chi indossa la divisa.

