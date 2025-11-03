Imparare a utilizzare un computer | al via il corso di Auser
Prende il via nel pomeriggio di domani, martedì 4 novembre, il corso di computer di secondo livello organizzato da Auser Forlimpopoli e Sol. Il corso si compone di dieci lezioni, ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 17, che si terranno all’Istituto comprensivo “Rosetti” di via Crocette 34, e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
