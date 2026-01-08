Vallette e strade raccolti 100mila chili di rifiuti

Nel corso dell’anno, i volontari dell’associazione Buldozzer Service, guidati da Lazzareno Poltronieri, hanno svolto un’importante attività di tutela ambientale, raccogliendo complessivamente 113.000 chili di rifiuti lungo vallette e strade. Un impegno costante che testimonia la cura per il territorio e la volontà di migliorare la qualità dell’ambiente nelle comunità interessate.

Nell'anno appena concluso un nuovo straordinario risultato dei volontari dell'associazione Buldozzer Service capitanata da Lazzareno Poltronieri che hanno raccolto ben 113.173 chili di rifiuti e anche differenziati. Un fantastico gruppo di semplici volontari, ma soprauttto di amici, per passione a favore dell'ambiente. Sono state 150 raccolte che hanno portato alla bonifica di 37 diversi luoghi in tutta la Provincia di Ferrara, fra questi anche le vallette di Ostellato, un'oasi naturalistica dove anche il primo cittadino è scesa in campo nella giornata dedicata alla pulizia di questo straordinario sito ambientale.

