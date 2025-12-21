Firenze cittadini ripuliscono gli Orti del Parnaso | raccolti 200 chili di rifiuti

Firenze, 21 dicembre 2025 – Prendersi cura di Firenze ripulendo dai rifiuti un angolo di città. Con questo obiettivo circa 40 cittadini volontar i si sono ritrovati per l’evento di plogging panoramico che si è tenuto ieri nella cornice del parco pubblico Orti del Parnaso. Il “plogging” è una pratica sportiva che consiste in una corsa o camminata nel verde abbinata alla raccolta dei rifiuti, così da unire sport e impegno civico in favore dell’ambiente. Risultati senza precedenti e partecipazione superiore alle aspettative per l’appuntamento organizzato dal gruppo locale di Retake Firenze. I volontari sono stati impegnati per un paio d’ore nella pulizia delle aree meno visibili del giardino storico, partendo dal punto più elevato del parco, da cui si gode una vista panoramica sul centro storico fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

