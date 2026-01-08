Usa agente dell’Ice fredda una donna Poi un’altra sparatoria nello Utah | morti e feriti
Nella giornata del 8 gennaio 2026 a Minneapolis, un’operazione condotta da un agente dell’Ice ha portato alla tragica morte di una donna di 37 anni, colpita durante un intervento. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulle attività delle forze dell’ordine e sui rischi legati a operazioni di polizia particolarmente complesse. Restano da chiarire le circostanze e le responsabilità dell’accaduto.
Minneapolis, 8 gennaio 2026 – Un agente dell'Ice a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni durante un'operazione. L'agente ha aperto il fuoco colpendo la donna che era alla guida di un Suv. La persona alla guida ha cercato di allontanarsi con il veicolo. I video mostrano la reazione dell'agente che, sfiorato dall'auto, ha aperto il fuoco. La donna, colpita, ha perso il controllo del Suv che si è schiantato contro un'auto ferma. La 37enne è stata identificata: è una cittadina americana, madre di tre figli, originaria del Colorado. Lo riportano i media statunitensi. Trump: "Sembra legittima difesa.
