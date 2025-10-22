Ritardi e cancellazioni sulla Milano-Piacenza I pendolari lodigiani | Ora basta

Lodi, 22 ottobre 2025 – Ancora viaggi di “passione” per i pendolari lodigiani e milanesi che sfruttano la linea ferroviaria Piacenza-Milano per raggiungere luoghi di lavoro e di studio. Martedì 22 ottobre 2025 il treno delle 18.20, in partenza da Milano centrale e con arrivo a Bozzolo, era in ritardo di 20 minuti. Trenord chiarisce che “il ritardo è stato dovuto al traffico del nodo di Milano, per cui in quei frangenti è stato necessario dare precedenza ad altri treni”. I viaggiatori però non ci stanno e protestano: “Non riusciamo mai a tornare a casa tranquilli”. E questa mattina si segnalano nuovi problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

