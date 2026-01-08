Treni sospesi per Milano Malpensa | da lunedì 12 gennaio disagi in vista per chi dovrà volare

A partire da lunedì 12 gennaio, alcuni treni sospesi coinvolgeranno la tratta per Milano Malpensa, causando possibili disagi ai viaggiatori. La sospensione temporanea interessa i collegamenti ferroviari diretti con l’aeroporto, influendo sulle partenze e sugli arrivi dei voli. Questo intervento si inserisce in un quadro di cambiamenti e problematiche nel sistema di trasporto regionale, che richiedono attenzione e pianificazione da parte dei viaggiatori.

Milano, 8 gennaio 2026 – Non saranno solo gli scioperi a rendere questo avvio di 2026 particolarmente caldo sul fronte dei trasporti in Lombardia. Ferrovienord ha appena comunicato che la circolazione ferroviaria sulla tratta Busto Arsizio-Malpensa Aeroporto Terminal 2 sarà interrotta tra la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 1 e la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 2 nelle giornate di lunedì 12 gennaio e martedì 13 gennaio e sull’intera tratta da Busto Arsizio a Malpensa Aeroporto Terminal 2 da mercoledì 14 gennaio a sabato 17 gennaio. La sospensione temporanea del servizio, che riprenderà regolarmente da domenica 18 gennaio, si rende necessari, spiegano da Ferrovienord per l’attivazione dell' apparato centrale computerizzato multistazione (Acc-M) sulla linea ferroviaria Malpensa T1 - Gallarate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treni sospesi per Milano Malpensa: da lunedì 12 gennaio disagi in vista per chi dovrà volare Leggi anche: Sciopero 14 novembre, disagi in vista soprattutto per i romani. Brutte notizie per chi deve volare con EasyJet Leggi anche: Gino Lisa, si torna a volare per Milano Linate: dal 12 gennaio ripristinato il collegamento da Foggia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ancora modifiche alla circolazione dei treni. Lavori sulla Milano-Domodossola, dal 9 gennaio; Treni sospesi per il quarto binario, in stazione a Legnano al lavoro per eliminare le barriere architettoniche; Barriere architettoniche. Lavori finiti, stop ai disagi. La stazione riapre rinnovata e accessibile; Treni sospesi per il quarto binario, circolazione ripresa. In stazione a Legnano via le barriere architettoniche. Scioperi, lo strano gennaio caldo: dagli aeroporti ai treni e mezzi locali, rischio paralisi in Lombardia - Prima Malpensa e Linate, poi Trenitalia/Trenord e Atm: ecco come orientarsi tra orari, fasce di garanzia e ... ilgiorno.it

