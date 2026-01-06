Guasto a un treno treni in ritardo fino a 200 minuti sulla linea Milano-Domodossola

Oggi, 6 gennaio, sulla linea Milano-Domodossola si sono verificati ritardi fino a 200 minuti a causa di un guasto a un treno. La circolazione ferroviaria tra Milano, il Lago Maggiore e l’Ossola ha subito rallentamenti dalle 8:30 alle 12, influenzando i collegamenti e i tempi di viaggio sulla tratta. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Treni con ritardi anche fino a 200 minuti nel giorno della Befana sulla linea Milano-Domodossola.Dalle 8,30 alle 12 di oggi, martedì 6 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla tratta che collega il capoluogo lombardo e la zona del Lago Maggiore e dell'Ossola ha subito rallentamenti a causa di.

