Trasferiti in hotel fatiscenti case diroccate e camping isolati Le storie degli sfollati di Roma
Le storie degli sfollati di Roma raccontano esperienze di chi, costretto a lasciare la propria casa, si confronta con ambienti poveri e spesso in condizioni precarie. Tra hotel fatiscenti, case diroccate e camping isolati, questi individui vivono quotidianamente una realtà difficile, fatta di incertezza e resilienza, in un contesto di emergenza che richiede attenzione e solidarietà.
Vivere lontani da casa, con il fiato sospeso spesso alle prese con ambienti poco ospitali. Hotel vecchi e fatiscenti, camere anguste e logore, camping “isolati dal mondo”. Con il tempo che corre veloce, inesorabile. Mentre alle spalle ci si è lasciati solo macerie. Una porta chiusa. Quella della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
