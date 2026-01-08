Trasferiti in hotel fatiscenti case diroccate e camping isolati Le storie degli sfollati di Roma

Le storie degli sfollati di Roma raccontano esperienze di chi, costretto a lasciare la propria casa, si confronta con ambienti poveri e spesso in condizioni precarie. Tra hotel fatiscenti, case diroccate e camping isolati, questi individui vivono quotidianamente una realtà difficile, fatta di incertezza e resilienza, in un contesto di emergenza che richiede attenzione e solidarietà.

