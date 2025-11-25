Gaza le piogge peggiorano condizioni degli sfollati

Fra gli sfollati della Striscia di Gaza peggiora la situazione umanitaria a causa dell’arrivo dell’inverno. Decine di tende colpite dal maltempo e da forti piogge. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, le piogge peggiorano condizioni degli sfollati

