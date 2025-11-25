Gaza le piogge peggiorano condizioni degli sfollati

Tv2000.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra gli sfollati della Striscia di Gaza peggiora la situazione umanitaria a causa dell’arrivo dell’inverno. Decine di tende colpite dal maltempo e da forti piogge. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza le piogge peggiorano condizioni degli sfollati

© Tv2000.it - Gaza, le piogge peggiorano condizioni degli sfollati

Argomenti simili trattati di recente

gaza piogge peggiorano condizioniVideo. Alluvioni nei campi profughi di Gaza aggravano la crisi umanitaria - Migliaia di tende danneggiate, condizioni peggiorano per le famiglie sfollate già a corto di aiuti. Scrive it.euronews.com

gaza piogge peggiorano condizioniGaza: piogge torrenziali allagano i campi profughi, aggravano la crisi umanitaria - Migliaia di tende danneggiate, condizioni peggiorano per le famiglie sfollate già a corto di aiuti. Scrive msn.com

Gaza, piogge torrenziali allagano le tende degli sfollati - Il 25 novembre forti piogge hanno allagato strade e tende nei campi di Gaza City e Khan Younis, aggravando le condizioni dei civili sfollati da oltre due anni di conflitto. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Piogge Peggiorano Condizioni