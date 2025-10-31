TNA | Mustafa Ali in Germania il 2 novembre per la GWF

L’ex campione X-Division della TNA e leader della stable Order 4, Mustafa Ali, sarà in Germania il 2 novembre per un nuovo show della GWF. Nella card è previsto un suo match contro l’ex campione della wXw, Peter Tihany. Qui la card dello show. What a card! This will be a wonderful birthday party: 30 years @WeAreGWF! SO much to be excited for! Two big World Title matches! @MustafaAliX vs. @petertihanyi1 II! GWF debut of @CoryZERO! Big Tag Team Title match with @PureTKC & @ChuckMambo! Watch it live on YouTube! pic.twitter.comAPkPGHWjT4 — Honeycakeman (Insta: wrestlingfocus) (@honeycakeman) October 29, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Mustafa Ali in Germania il 2 novembre per la GWF

