The Pitt | La serie rinnovata per una terza stagione da HBO Max

HBO Max ha annunciato il rinnovo di The Pitt per una terza stagione, con la notizia data a sorpresa durante l’evento di premiere della seconda stagione a Los Angeles il 7 gennaio 2026. La serie, come noto, è ambientata in un ospedale di Pittsburgh, ed esplora le sfide quotidiane di medici e infermieri in un ambiente ad alta pressione, mescolando realismo, dramma umano e temi sociali. Casey Bloys, Chairman and CEO di HBO e HBO Max, ha confermato il rinnovo, sottolineando la qualità della scrittura, delle performance e l’impatto emotivo del show (fonte: Deadline ). The Pitt è prodotta da John Wells Productions, con Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Katherine LaNasa e Fiona Dourif tra i protagonisti principali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

