Landman rinnovata per una terza stagione a Paramount+

6 dic 2025

Crescono i numeri di Landman, la serie tv con Billy Bob Thornton ambientata tra i giacimenti petroliferi del Texas, e Paramount+ ne annuncia il rinnovo per una terza stagione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

