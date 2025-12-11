Alta velocità a Battipaglia | investito e ucciso un gatto in via Belvedere

Un altro animale è stato vittima dell’alta velocità a Battipaglia, questa volta in via Belvedere. L’incidente ha coinvolto un gatto, investito e ucciso da un veicolo che transitava a velocità eccessiva nella zona. La problematica del traffico ad alta velocità, già segnalata più volte, continua a mettere a rischio la sicurezza degli animali e dei cittadini.

Investito e ucciso un gatto in via Belvedere a Battipaglia: l'alta velocità più volte denunciata nella zona ha provocato un'altra vittima. “Via Belvedere è ormai una pista. Sindaca ci siamo anche noi.”, ha scritto una utente di Sei di Battipaglia. il vero!!!. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

