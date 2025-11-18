Terni Marco Iapadre annuncia | In via del Centenario lavori in orario notturno Senso unico e parziali chiusure al transito
“I lavori di rifacimento del manto stradale in via del Centenario avranno inizio a partire dalla notte tra il 19 e il 20 novembre 2025. I lavori verranno eseguiti in orario notturno, al fine di limitare i disagi alla circolazione su uno degli assi viari più importanti della città per volumi di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
