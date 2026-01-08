Tavola apparecchiata con pistola e cocaina | arrestato grazie alla moglie

Nella notte, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni a Napoli, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti, oltre a violazioni delle misura di sorveglianza speciale. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione della moglie, che ha segnalato la situazione. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto delle attività volte al contrasto del crimine organizzato e della criminalità locale.

La notte scorsa la polizia ha tratto in arresto un 45enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il soggetto è stato anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

