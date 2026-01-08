Tavola apparecchiata con pistola e cocaina | arrestato grazie alla moglie
Nella notte, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni a Napoli, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti, oltre a violazioni delle misura di sorveglianza speciale. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione della moglie, che ha segnalato la situazione. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto delle attività volte al contrasto del crimine organizzato e della criminalità locale.
