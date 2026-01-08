Svizzera | Fontana domani a messa a Roma per vittime Crans Montana

Domani, a Roma, il presidente della Camera Lorenzo Fontana parteciperà alla Messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’evento si terrà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in occasione del ricordo delle persone colpite dall’incidente. Un momento di solidarietà e riflessione, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parteciperà domani alla Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Svizzera: Fontana domani a messa a Roma per vittime Crans Montana Leggi anche: Svizzera: Fontana domani a messa a Roma per vittime Crans Montana Leggi anche: Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans Montana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, una messa a Roma per le vittime: Meloni invita i ministri, le alte cariche e i leader dell'opposizione; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. Svizzera: Meloni domani a messa in memoria vittime incendio Crans-Montana - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipera' domani alle 16. ilsole24ore.com

Svizzera: Fontana sente ambasciatore, 'Camera si stringe a famiglie e feriti' - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato all'ambasciatore italiano in Svizzera per un ... iltempo.it

INCENDIO MORTALE A CRANS-MONTANA, 47 VITTIME E 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI

Agenzia di Stampa ITALPRESS. . Nelle immagini, l'arrivo all'aeroporto militare di Milano Linate a bordo di un C-130 delle salme di cinque italiani deceduti nella tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera. A bordo i corpi di Achille Barosi, Chiara Cost - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.