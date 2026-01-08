Sunderland ambizioso | Giménez resta un nome caldo

Il Sunderland si prepara ad affrontare il mercato invernale con ambizioni. Nonostante la buona forma dell’attuale reparto offensivo, il nome di Santiago Giménez rimane tra i più discussi tra i potenziali acquisti dei Black Cats. La società sembra interessata a rafforzare ulteriormente la rosa, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato per migliorare la propria competitività.

Il Sunderland guarda in grande anche sul mercato invernale. Il nome di Santiago Giménez continua a circolare con forza attorno ai Black Cats, nonostante il buon momento del reparto offensivo. A confermare l’ambizione del club è Gary Bennett, leggenda del Sunderland, intercettato da MilanNews.it. Il messaggio è chiaro: la società vuole alzare l’asticella. L’obiettivo è inserire un attaccante capace di spostare gli equilibri, un vero bomber in grado di decidere le partite anche quando tutto sembra bloccato. Dal nord dell’Inghilterra filtra una sensazione precisa: il Sunderland oggi è tornato centrale nel panorama europeo, un club che attira interesse e nomi importanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

