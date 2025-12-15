Milan l’attacco resta un nodo | Füllkrug è il nome caldo per gennaio

Il Milan si prepara alla sessione di mercato di gennaio, concentrandosi sul rafforzamento dell’attacco. Con l’obiettivo di migliorare le opzioni offensive, i rossoneri seguono con attenzione diversi profili, tra cui quello di Füllkrug, considerato il nome caldo per rinforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione.

Il Milan guarda già al futuro prossimo e lo fa con un obiettivo chiaro: rafforzare l’attacco nella sessione invernale di calciomercato. Con l’arrivo del nuovo anno si aprirà ufficialmente la finestra di gennaio e, a Milanello, Massimiliano Allegri spera di ricevere il rinforzo più atteso, quello capace di dare peso e continuità al reparto offensivo. Il nome che mette d’accordo dirigenza e area tecnica è quello di Niclas Füllkrug, centravanti tedesco che da tempo figura in cima alla lista dei desideri rossoneri. Un’esigenza tecnica ormai evidente. La stagione del Milan, fin qui, resta positiva nel complesso, ma ha evidenziato una fragilità ricorrente: la difficoltà nel trovare soluzioni stabili in attacco. Milanzone.it

