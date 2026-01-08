Stress e giornate corte la ricetta del tradimento | Pisa e Firenze tra le città più ‘attive’ d’Italia

In un contesto di stress e giornate sempre più corte, alcune città italiane mostrano un livello di attività superiore alla media. Pisa e Firenze, in particolare, si distinguono come tra le località più “attive” del Paese, anche in periodi di maggiore tensione e cambiamenti climatici. Questa tendenza può riflettere diversi aspetti della vita urbana e del benessere sociale, offrendo un’analisi interessante sul ritmo delle città toscane.

FIRENZE – Fuori le temperature scendono, ma tra le mura domestiche della Toscana il clima resta decisamente rovente. L'inverno italiano non spegne la voglia di evasione e intimità, anzi. La conferma arriva dall'ultima rilevazione di Ashley Madison, la piattaforma internazionale di incontri extraconiugali, che ha mappato le città più attive dal punto di vista sentimentale e fisico nella stagione fredda. Il primato toscano. Se il Nord-Est domina la classifica nazionale, la Toscana si difende con orgoglio piazzando due capoluoghi nella Top 10 assoluta. A guidare la "carica" regionale è Pisa, che conquista un sorprendente 9° posto.

