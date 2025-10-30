Firenze e Pisa tra le città italiane con più furti in abitazione
FIRENZE – Circa 14,5 milioni di italiani, il 28,6% della popolazione, ha subito almeno un furto in casa nel corso della propria vita. È quanto emerge dal quarto Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, presentato oggi a Roma, intitolato La sicurezza al servizio degli italiani, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del ministero dell’interno. Numeri in crescita nei grandi centri. Nel 2024 sono stati denunciati 155590 furti in abitazione (+5,4% rispetto al 2023) e 1891 rapine (+1,8%). Tra i comuni capoluogo, Roma guida la classifica con 8699 furti, seguita da Milano (3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
