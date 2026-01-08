Stranger Things 5 | cronaca di una fine agrodolce

Stranger Things 5 segna la conclusione della celebre serie Netflix. Dopo anni di attesa, il capitolo finale è finalmente disponibile, offrendo ai fan l’opportunità di chiudere il percorso iniziato con le prime stagioni. Un momento di riflessione sulla storia e sui personaggi, che lascia spazio a emozioni contrastanti e a una chiusura soddisfacente o amara, a seconda delle aspettative di ciascuno.

Dopo tanto parlare, il finale di Stranger Things è arrivato davvero. Abbiamo pazientato il più possibile affinché tutti potessero recuperarlo, affinché tutti potessero arrivare alla fine del viaggio e chiudere i raccoglitori. Abbiamo cercato di mettere ordine fra i ricordi, lasciando le emozioni da parte per razionalizzare ciò che è accaduto negli ultimi episodi (e nel lunghissimo finale). Ogni fine porta con sé malinconia per ciò che è stato, un vuoto che resta come una ferita che fatica a guarire. C'è tristezza per un'opera che, nel bene e nel male, ci ha accompagnati per quasi dieci anni. Stranger Things non potrà essere dimenticata tanto facilmente: con lei è cambiato lo streaming, è cambiato il mondo intero.

