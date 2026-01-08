Strage di Capodanno a Crans-Montana i titolari tremano | cosa succede il 9 gennaio

Il 9 gennaio a Crans-Montana si svolgerà un evento che ha suscitato preoccupazione tra i titolari delle attività locali. La località, nota per il suo fascino e le celebrazioni di Capodanno, si prepara ad accogliere questa giornata con attenzione. Mentre le luci e le atmosfere festose rimangono nel ricordo, è importante comprendere cosa accadrà e come questa data influenzerà la comunità e le attività commerciali della zona.

Una località da cartolina, le luci di Capodanno, la musica, i calici alzati per brindare al nuovo anno. Poi, all'improvviso, il buio, le urla, il fuoco che divora tutto in pochi istanti. Da quella notte a Crans-Montana nulla è più come prima e ora per qualcuno sta arrivando il momento di fare i conti con la giustizia. Al centro di questa vicenda c'è il bar Le Constellation, diventato tragico simbolo di una festa trasformata in incubo. In quel locale, durante la notte di Capodanno, un incendio ha provocato una vera e propria strage, con almeno 40 vittime e decine di persone ferite. Famiglie spezzate, amici che aspettano ancora risposte, una comunità sotto shock.

Strage di Crans-Montana, gli altri locali della coppia di indagati - L’inviata di "Realpolitik" parla dei possedimenti dei Moretti: non sono solo "Le Constellation", ma altre proprietà tra Svizzera e Francia ... tgcom24.mediaset.it

L'addio alle giovani vittime di Crans-Montana. 'Abbiamo sete di verità, l'Italia sia parte civile' - Una folla di giovani ha preso parte ai riti funebri di Riccardo Minghetti a Roma e di Giovanni Tamburri a Bologna, entrambi sedicenni, che si sono svolti in mattinata. ansa.it

4 di sera. . Strage di Capodanno a #CransMontana "Il locale della strage era noto e, forse, i controlli non si sono voluti fare" Pietro Senaldi a #4disera - facebook.com facebook

Strage di Capodanno, l’ultimo abbraccio a Riccardo Minghetti: “la vita va vissuta ogni giorno con pienezza e responsabilità” x.com

