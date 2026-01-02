Strage di Capodanno a Crans-Montana Cause dinamica identità delle vittime | cosa sappiamo e cosa no

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato la perdita di almeno 47 vite e numerosi feriti. Un incendio in un bar della località sciistica ha scatenato un'analisi sulle cause, la dinamica e l’identità delle vittime. Ancora molte domande restano aperte, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli di questa grave emergenza.

Sul devastante incendio scoppiato in un bar della località sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese in Svizzera, che ha causato la morte di almeno 47 persone e il ferimento di altre 112, molti interrogativi rimangono senza risposta. Ecco cosa sappiamo finora e cosa no. Le fiamme. La notte di Capodanno, un grave incendio è scoppiato nel bar “Le Constellation”, nella località vallesana di Crans-Montana. La capienza del locale era di 300 posti a sedere. L’ora. Secondo la Polizia cantonale, l’incendio è scoppiato intorno all’1 e 30 di notte. Il contesto. Gli inquirenti hanno reso noto che considerano l’accaduto un incidente, non un attentato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Capodanno a Crans-Montana. Cause, dinamica, identità delle vittime: cosa sappiamo e cosa no Leggi anche: Crans-Montana, esplosioni, fiamme e "flashover": strage di Capodanno, cosa sappiamo Leggi anche: Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Crans-Montana, la strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi senza capelli correre tra le fiamme ”; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi. Tajani oggi sul posto – La diretta - Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans- lapresse.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: “Tra i feriti circa 100 in condizioni critiche. Molti ricoverati non identificati” - Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, alla radio francese Rtl, lasciando intendere che il ... ilfattoquotidiano.it

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

Primo piano | Strage di capodanno in un locale pubblico di Crans Montana (Svizzera): c'è anche una bellunese tra gli oltre 100 feriti. - facebook.com facebook

