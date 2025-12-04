Giustizia Tar Lazio respinge ricorso di Luciani | confermata la nomina di Albamonte alla Dnaa

(Adnkronos) – Confermata dal Tar del Lazio la nomina di Eugenio Albamonte a sostituto procuratore della Direzionale nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I giudici amministrativi della prima sezione hanno respinto il ricorso presentato dal pm Stefano Luciani che lo scorso 18 dicembre era stato escluso, per minore anzianità, dai sette magistrati, proposti dalla Terza Commissione e .

