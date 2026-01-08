Si rompe il braccio della grù | operaio trascinato a terra
Un incidente sul lavoro si è verificato nei giorni scorsi a Borgoricco, coinvolgendo un operaio che è stato trascinato a terra a causa del malfunzionamento della gru, il cui braccio si è rotto. Si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza nei cantieri e delle procedure preventive per tutelare la salute dei lavoratori.
A distanza di pochi giorni dall'infortunio mortale sul lavoro occorso a Borgoricco, un altro lavoratore padovano è rimasto coinvolto in un incidente che poteva avere conseguenze molto serie. Infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 8 gennaio, a Valdagno, in provincia di Vicenza, nella zona. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Vignola, operaio si arrampica su una gru per protesta
Leggi anche: Il cestello si stacca dalla gru: tragedia in cantiere, muore operaio a San Benedetto del Tronto
Si rompe il braccio della gru nel cantiere del ponte: ferito un operaio - Un operaio, impegnato nel cantieri per la ricostruzione del ponte crollato in primavera a Valdagno, è rimasto stamane gravemente ferito. ecovicentino.it
Gru cade e trascina un camion, ferito l'operaio che la stava manovrando - Si rompe la gru di un camion che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione e l'operaio cade con l'autoarticolato, procurandosi un trauma cranico. msn.com
++ Cede la balaustra e donna si rompe un braccio, problemi segnalati già nel 2023 ++ Malgrado una segnalazione del 2023 di una consigliera comunale, la balaustra in legno di Lungo Po Antonelli ha ceduto all’altezza del civico 105, nel quartiere Vanchigliet - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.