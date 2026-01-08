Si rompe il braccio della grù | operaio trascinato a terra

Un incidente sul lavoro si è verificato nei giorni scorsi a Borgoricco, coinvolgendo un operaio che è stato trascinato a terra a causa del malfunzionamento della gru, il cui braccio si è rotto. Si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza nei cantieri e delle procedure preventive per tutelare la salute dei lavoratori.

