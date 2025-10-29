Il cestello si stacca dalla gru | tragedia in cantiere muore operaio a San Benedetto del Tronto

Tragedia in cantiere a San Benedetto del Tronto: Sandro Marzetti, 64 anni, è morto dopo la caduta del cestello elevatore su cui lavorava. L’impatto è stato fatale. Indagini in corso per chiarire le cause del cedimento e le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

