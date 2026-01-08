Se si può comprare la Groenlandia figurarsi l' informazione pubblica

Se si può acquistare la Groenlandia, è evidente come l'informazione pubblica sia facilmente accessibile e soggetta a interpretazioni diverse. A volte, anche questioni complesse richiedono una ricerca accurata e un’attenzione particolare ai dettagli. Caro Andrea Billau, ogni volta che ti sento nominare, torno su Google per rinfrescarmi le idee sulla differenza tra panteismo e panenteismo, per essere sicuro di comprendere correttamente.

Caro Andrea Billau, ogni volta che ti sento nominare torno a consultare google sulla differenza fra panteismo e panenteismo, per non sbagliare. Ti ascolto, più o meno puntualmente (in replica, per lo più) a proposito di cose africane e migranti e razzisti, e soprattutto, due volte al mese, quando introduci e cronometri Marilena Umuhoza Delli che dialoga con eccellenti persone di discendenza africana, una ininterrotta rivelazione di voci e pensieri entusiasmanti. Poco fa era Fred Kuwornu, ho di nuovo imparato parecchie cose. E tante altre su biografie, soprattutto femminili, di moda, cucina, cinema, letteratura, musica, medicina, poesia, imprenditoria, capelli lunghi neri, capelli afro, che altrimenti non mi capiterebbe di incontrare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

