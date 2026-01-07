Rubio | Trump vuole comprare la Groenlandia non invaderla
Secondo il segretario di Stato statunitense Mark Rubio, le dichiarazioni recenti degli Stati Uniti sulla Groenlandia non puntano a un’invasione, ma a un possibile acquisto dell’isola dalla Danimarca. Questa posizione è stata comunicata durante un incontro tra alti funzionari dell’amministrazione, evidenziando un interesse strategico piuttosto che una minaccia militare.
Stati Uniti. Le recenti minacce dell’amministrazione contro la Groenlandia non indicano un’invasione imminente, ma l’obiettivo è acquistare l’isola dalla Danimarca: lo avrebbe riferito il segretario di Stato statunitense Mark Rubio durante un meeting di alti funzionari dell’amministrazione. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
