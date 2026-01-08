Con l’arrivo delle basse temperature di gennaio, le campagne intorno a Milano si popolano di sculture di ghiaccio. Questo fenomeno naturale, dovuto alle condizioni climatiche, crea paesaggi suggestivi e temporanei, offrendo un’opportunità unica di osservazione e fotografia. La formazione di queste opere di ghiaccio rappresenta un fenomeno stagionale che riflette il clima rigido di questo periodo, attirando visitatori interessati alla bellezza effimera della natura.

Con l'inizio di gennaio un afflusso di aria molto fredda ha interessato tutta l'Europa settentrionale e naturalmente anche Milano. Valori inferiori alla norma coinvolgono tutto il Nord Italia, tanto che panorami come quello offerto oggi nella campagna intorno a Milano erano anni che non si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sculture di ghiacchio nella campagna intorno a Milano

