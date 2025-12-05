bmw art cars milano accende i 50 anni delle sculture in movimento

Il BMW Art Car World Tour sceglie Milano per la sua tappa più importante dell’anno. All’ADI Design Museum, dal 4 dicembre fino al prossimo 8 gennaio, sono esposte otto vetture della collezione che celebra i cinquant’anni del progetto nato nel 1975 con la 3.0 CSL reinterpretata da Alexander Calder. L’iniziativa conclude idealmente il percorso 2025 del tour mondiale, che ha toccato Hong Kong, Cernobbio, Bruxelles, Dubai e Le Mans, prima di preparare il grande evento di Rétromobile 2026, quando a Parigi saranno riunite tutte le Art Car che negli anni hanno corso a Le Mans. All’inaugurazione milanese, Luciano Galimberti – presidente dell’ADI Design Museum – ha sottolineato il ruolo della mostra nel dialogo tra arti e industria: “Il nostro museo non è un luogo celebrativo, ma un osservatorio sul design e sulla contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

