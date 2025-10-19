Cimitero maxi-restauro contro il degrado

Alla vigilia delle festività dedicate ai defunti, Fano rinnova l’impegno per la cura dei luoghi della memoria. Il Comune ha aggiudicato i lavori di risanamento conservativo del Cimitero urbano di via della Giustizia, un intervento dal valore di 322.879 euro che sarà realizzato dalla Cooperativa Restauri Costruzioni e Servizi di Verucchio (Rimini), con un ribasso del 7,55% sull’importo a base di gara. Il progetto, curato dallo Studio Paci di Pesaro con responsabile del procedimento l’ingegnere Federico Fabbri, riguarda il quadrante nord-est del cimitero, a sinistra dell’ingresso principale, dove le strutture mostravano evidenti segni di degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cimitero, maxi-restauro contro il degrado

Scopri altri approfondimenti

https://www.marigliano.net/2025/10/marigliano-al-via-i-lavori-di-restauro-della-chiesa-madre-del-cimitero-monumentale/115013/ - facebook.com Vai su Facebook

Cimitero, maxi-restauro contro il degrado - Lavori per oltre 300mila euro: saranno eliminate crepe, infiltrazioni e cadute di intonaco nella zona nord est del camposanto centrale ... Scrive msn.com

Cimitero, via al piano anti degrado: «Pulizia e guardie giurate» - Azioni quotidiane e continuative per cancellare la foresta di malerba e vegetazione incolta che invade ogni singolo centimetro del cimitero: «È la prima necessaria fase - ilmattino.it scrive

Arrivano i vigilantes armati al Cimitero di Napoli contro vandali, ladri di tombe e teppisti - Da questa mattina hanno fatto la loro comparsa i vigilantes al Cimitero Monumentale e Nuovissimo di Poggioreale. Come scrive fanpage.it