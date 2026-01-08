Rubano zaini sui treno e provano a dileguarsi | individuati ed arrestati

Nella stazione di Verona Porta Nuova, la polizia ha arrestato un 28enne e un 20enne di origine franco-algerina, sorpresi mentre rubavano zaini sui treni e tentavano di fuggire. L’operazione rientra in un’attività di controllo mirata a prevenire i reati nelle aree ferroviarie, garantendo maggiore sicurezza per i viaggiatori. Gli arresti testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico nella zona.

I controlli presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova procedono in modo serrato. Negli ultimi giorni, la polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne ed un 20enne di origine franco-algerina, colti in flagranza del reato di furto aggravato. Una pattuglia in abiti civili del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Rubano due zaini da un'auto in sosta: arrestati

Leggi anche: Livorno, rubano una borsa sul treno e aggrediscono gli agenti della polfer: arrestati due giovani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rubano tre zaini da un treno in partenza e tentano la fuga: arrestati - Arrestati dalla Polfer per furto aggravato due giovani: avevano rubato tre zaini da un treno in partenza, per poi tentare la fuga. veronaoggi.it

Ladri sui treni dell'alta velocità, approfittano della distrazione dei passeggeri per rubare borse e zaini: arrestati - Furti a bordo dei treni: è accaduto nella stazione di Verona Porta Nuova, dove i ladri sono stati colti, quasi, con le mani nel sacco e sono stati, quindi, arrestati. ilgazzettino.it

Ripone il Piguet nello zainetto ma glielo rubano - Non si può dire che non abbia provato a prendere tutte le precauzioni necessarie per non farsi rubare il suo prezioso orologio: se l’è sfilato dal polso e lo ha riposto nello zaino subito dopo essere ... ilgiorno.it

Tusciaweb Viterbo - Civitavecchia. . Viterbo - Sfondano le vetrine con la macchina e rubano in gioielleria - facebook.com facebook