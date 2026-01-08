Roma | domani e sabato omaggio ai Genesis con orchestra all’Auditorium La Nuvola

A Roma, l’Auditorium La Nuvola ospiterà domani e sabato un evento dedicato ai Genesis, intitolato “Genesis – One Night with the Orchestra”. L’Associazione Culturale Lgrb, in collaborazione con Eur SpA, proporrà un tributo al celebre gruppo inglese, con arrangiamenti orchestrali e corali. Un’occasione per ascoltare dal vivo le musiche dei Genesis in una veste nuova e coinvolgente.

Il 9 e 10 gennaio 2026, presso l’Auditorium La Nuvola, l’Associazione Culturale Lgrb, in collaborazione con Eur SpA, presenterà “Genesis – One Night with the Orchestra”, un tributo straordinario al repertorio della leggendaria band inglese, rielaborato per una grande orchestra e un coro. I Genesis, che hanno visto la luce nel 1967, sono stati tra i protagonisti indiscussi del rock progressivo britannico, soprattutto nella prima metà degli anni Settanta. A guidare la serata sarà la Nova Amadeus Chamber Rock, un’orchestra composta da 70 elementi accompagnati da un coro di cantanti professionisti, sotto la direzione del Maestro Stefano Sovrani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

