All’Auditorium La Nuvola di Roma attesi i Genesis | One Night with the Orchestra
Il 9 e 10 gennaio 2026, Martin Levac, il più acclamato interprete mondiale dei Genesis, e Nick D’Virgilio, leggendario batterista della band, si uniranno a un'orchestra sinfonica di 70 elementi intrecciata a un potente ensemble rock Il 9 e 10 gennaio 2026 l’Auditorium La Nuvola si accenderà per un’e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Torna l’appuntamento con il Premio Strega Ragazze e Ragazzi a Più libri più liberi! Venerdì 5 dicembre ? Ore 14 Auditorium Centro Congressi La Nuvola Si conclude la decima edizione del #PremioStregaRagazzeeRagazzi con la proclamazione dei libri - facebook.com Vai su Facebook
Roma Arte in Nuvola - Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea - Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Segnala arte.it
Roma Arte in Nuvola 2025: la quinta edizione convince e sorprende - Roma Arte in Nuvola 2025: la quinta edizione convince e sorprende. tpi.it scrive
Roma Arte in Nuvola 2025: la quinta edizione della fiera internazionale di arte moderna e contemporanea - Dal 21 al 23 novembre 2025 sarà possibile visitare la quinta edizione della fiera Roma Arte in Nuvola, ancora più ricca di contenuti. Riporta eroicafenice.com