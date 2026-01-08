Roma | cane intrappolato in un fosso a Capena tratto in salvo

Un cane di grandi dimensioni è stato soccorso a Capena, in provincia di Roma, dopo essere rimasto intrappolato in un fosso di circa tre metri in via degli Ulivi. L’intervento delle squadre di soccorso ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di restituirlo ai suoi proprietari. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di attenzione verso gli animali in difficoltà.

Un cane di grande taglia è stato trovato intrappolato in un fosso profondo tre metri situato in via degli Ulivi a Capena, un comune della provincia di Roma. I vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti sono giunti sul luogo dell'incidente intorno alle 9:00 di questa mattina per prestare soccorso. Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri, l'animale è stato estratto in buone condizioni di salute. Nel frattempo, la polizia municipale ha regolato il traffico per garantire la sicurezza durante le operazioni di salvataggio.

