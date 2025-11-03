Crolla Torre dei Conti a Roma | operaio 66enne intrappolato altri quattro in salvo
Quattro colleghi tratti in salvo dalla vetta dopo l’incidente, ma l’ultimo operaio, un romeno di 66 anni, non risponde e resta irraggiungibile sotto le macerie della Torre dei Conti crollata parzialmente oggi alle 11.20 a Roma. La Procura ha aperto un’inchiesta per lesioni e disastro colposo. Il cedimento ha interessato la torre medievale, attualmente in ristrutturazione, a pochi metri dai Fori Imperiali. Le forze dell’ordine hanno transennato l’intera area. I vigili del fuoco del gruppo Saf (speleo-alpino-fluviale) stanno tentando di raggiungere il 66enne attraverso una piccola finestra sul lato sinistro della Torre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ancora in corso le operazioni di recupero dell'operaio sotto alle macerie della Torre dei Conti parzialmente crollata a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Roma, crolla porzione della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: il nuovo cedimento in presa diretta - X Vai su X
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Scrive notizie.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Secondo tg24.sky.it
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. msn.com scrive