Crolla Torre dei Conti a Roma | operaio 66enne intrappolato altri quattro in salvo

Ilfogliettone.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro colleghi tratti in salvo dalla vetta dopo l’incidente, ma l’ultimo operaio, un romeno di 66 anni, non risponde e resta irraggiungibile sotto le macerie della Torre dei Conti crollata parzialmente oggi alle 11.20 a Roma. La Procura ha aperto un’inchiesta per lesioni e disastro colposo. Il cedimento ha interessato la torre medievale, attualmente in ristrutturazione, a pochi metri dai Fori Imperiali. Le forze dell’ordine hanno transennato l’intera area. I vigili del fuoco del gruppo Saf (speleo-alpino-fluviale) stanno tentando di raggiungere il 66enne attraverso una piccola finestra sul lato sinistro della Torre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

crolla torre dei conti a roma operaio 66enne intrappolato altri quattro in salvo

© Ilfogliettone.it - Crolla Torre dei Conti a Roma: operaio 66enne intrappolato, altri quattro in salvo

Contenuti che potrebbero interessarti

crolla torre conti romaA Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Scrive notizie.it

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Secondo tg24.sky.it

crolla torre conti romaIl momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Crolla Torre Conti Roma