Crolla Torre dei Conti a Roma | operaio 66enne intrappolato altri quattro in salvo

Quattro colleghi tratti in salvo dalla vetta dopo l’incidente, ma l’ultimo operaio, un romeno di 66 anni, non risponde e resta irraggiungibile sotto le macerie della Torre dei Conti crollata parzialmente oggi alle 11.20 a Roma. La Procura ha aperto un’inchiesta per lesioni e disastro colposo. Il cedimento ha interessato la torre medievale, attualmente in ristrutturazione, a pochi metri dai Fori Imperiali. Le forze dell’ordine hanno transennato l’intera area. I vigili del fuoco del gruppo Saf (speleo-alpino-fluviale) stanno tentando di raggiungere il 66enne attraverso una piccola finestra sul lato sinistro della Torre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

